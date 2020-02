Brasileiros em Wuhan serão trazidos de volta e ficarão de quarentena em Goiás

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo decidiu enviar duas aeronaves para a evacuação de brasileiros e familiares que estão em Wuhan na China, epicentro da epidemia de coronavírus.Ao chegar ao Brasil, eles ficarão em quarentena na Base Aérea de Anápolis, em Goiás.A previsão é que os aviões deixem a base aérea de Brasília nesta quarta (5) e voltem ao Brasil no sábado (8). A quarentena vai durar 18 dias.A missão foi anunciada nesta terça-feira (4) pelos ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.O governo Jair Bolsonaro declarou nesta terça-feira (4) estado de emergência em saúde pública por causa da epidemia mundial do coronavírus chinês, apesar de o Brasil não ter nenhum caso confirmado da infecção.A portaria foi publicada em edição extra do DOU (Diário Oficial da União) e criou o Centro de Operações de Emergências, estrutura federal responsável por articular políticas de prevenção à nova doença.Na medida, o Ministério da Saúde ressalta que a epidemia é um evento "complexo" e que demanda um esforço do SUS (Sistema Único de Saúde) para a identificação de eventuais afetados e para a implementação de políticas para reduzir os riscos de transmissão."Esse evento está sendo observado em outros países do continente americano e a investigação local demanda uma resposta coordenada das ações de saúde de competência da vigilância e atenção à saúde, entre as três esferas de gestão do SUS", ressaltou.