Brasil tem sete casos de coronavírus, 6 em SP e 1 no Rio de Janeiro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Subiu para sete o número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no Brasil. As informações são de plataforma do Ministério da Saúde criada para monitorar dados sobre a doença.

Entre os casos, seis ocorreram em São Paulo e um no Rio de Janeiro.

Os detalhes dos casos ainda não foram divulgados. Mais cedo, a pasta confirmou o 4º caso da doença.