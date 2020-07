Brasil tem 685 mortes e mais de 26 mil infectados por Covid em 24 horas

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 685 mortes de infectados de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo relatório de veículos de imprensa, com dados das secretarias estaduais de saúde. O país já acumula 87.737 em razão da pandemia, que infectou 2.446.397 pessoas.

Nesta segunda (27), foram 26.496 novos casos registrados no Brasil.

Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo, G1 e UOL para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais. O balanço é fechado diariamente às 20h.

Além dos dados diários, a Folha de S.Paulo também divulga a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.

A média móvel registrada nesta segunda foi de 1.069, maior do que a das últimas semanas.

O Brasil tem uma taxa de cerca de 41 mortos por 100 mil habitantes. Os Estados Unidos, que têm o maior número absoluto de mortos, e o Reino Unido, ambos à frente do Brasil na pandemia (ou seja, começaram a sofrer com o problema antes), têm 44 e 68 mortos para cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta segunda-feira (27) mostra que o Brasil registrou 23.284 casos e 614 mortes confirmadas por Covid-19 na últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia, o país acumula 87.618 mortes e 2.442.375 casos da nova doença.Entre os estados, São Paulo ainda soma o maior número total de registros --são 487.654 casos e 21.676 mortes.

Em seguida na lista, aparecem Ceará, Rio de Janeiro e Bahia. Os dados mostram que no total há 1.667.667 pessoas que se curaram da doença.