Brasil tem 58 novas mortes por coronavírus, recorde em 24 h, e chega a 299 vítimas

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Brasil já registra ao menos 299 mortes pelo novo coronavírus, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quinta-feira (2).

Foram 58 novas mortes confirmadas nas últimas 24 horas, o maior volume registrado desde o início da emergência pela Covid-19.

O recorde anterior havia sido registrado na terça (31), com 42 mortes confirmadas em apenas um dia.

Com os novos dados, o país também já soma 7.910 casos confirmados da doença. O número representa um salto de 16% em relação ao dia anterior, quando eram contabilizados 6.836 casos.

Até esta quinta-feira, 22 unidades da federação registram mortes pelo vírus. Todos os estados das regiões Sudeste, Nordeste e Sul já tiveram ao menos um registro de morte pelo novo coronavírus.

Os estados de Sergipe, Espírito Santo e Pará tiveram os primeiros registros de mortes nas últimas 24 horas. Em todo país, o maior volume é registrado em São Paulo, com 188 mortes pela Covid-19, sendo 24 em apenas um dia.

Na sequência, aparece o Rio de Janeiro (41 mortes) e o Ceará (20). Apenas cinco estados ainda não têm mortes registradas pelo Ministério da Saúde, embora em todos eles haja casos da doença. São eles Acre, Amapá, Mato Grosso, Roraima e Tocantins.

O ministério, porém, tem informado que o número real de casos tende a ser maior, já que são testados apenas os casos graves, de pacientes internados em hospitais, e há casos represados à espera de confirmação.

Reportagem do jornal Folha de S.Paulo desta quinta-feira mostrou que equipes de atenção básica em várias cidades e estados afirmam que a subnotificação ao Ministério da Saúde de casos suspeitos tem sido gigantesca. Dizem ainda que, sem uma portaria específica do ministério, médicos têm se guiado por notas técnicas locais com orientações distintas.

Um levantamento da pasta com base em 256 das 299 mortes já confirmadas aponta que 85% ocorreram em pessoas com ao menos um fator de risco. Do total, nove em cada dez tinham mais de 60 anos, índices que têm se mantido estáveis nos últimos dias.

Também houve ao menos nove mortes de pessoas com menos de 60 anos e que não tinham registro de doenças associadas.

O número de pessoas infectadas em todo o mundo pelo Sars-CoV-2 ultrapassou a marca de 1 milhão nesta quinta-feira (2), segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins. A Europa já tem mais da metade das pessoas infectadas em todo o mundo, e os EUA são o país que tem mais casos sozinho: mais de 220 mil.

Os cinco países com mais casos são EUA, Itália, Espanha, Alemanha e China.