Brasil tem 555 novas mortes por Covid-19, mostra consórcio de imprensa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 555 novas mortes pela Covid-19 neste domingo (28), e 29.313 novos casos da doença. Com isso, o país atinge a marca de 57.658 óbitos causados pelo novo coronavírus e 1.345.254 registros da infecção.

Os dados são resultado de colaboração inédita entre Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo, G1 e UOL para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais, e o balanço é fechado sempre às 20h.

O estado de São Paulo tem o maior número de mortes registradas (com 75 novos óbitos, o total chegou a 14.338). Foram computados 6.156 novos casos de Covid-19, totalizando 271.737 pessoas infectadas. A quarentena no estado foi prorrogada até o dia 14 de julho.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) anunciou neste domingo um novo recorde de novos casos da Covid-19, considerando os dados de todo o mundo.

Foram identificadas mais 189.077 infecções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, sendo que "vários países reportaram seus maiores números de novos casos em um período de 24 horas", de acordo com a organização.

Entre os países que anunciaram novos recordes, a OMS cita os Estados Unidos, que contou mais 44,7 mil casos de Covid-19, superando o recorde do sábado (44,6 mil). No mapa de registros, porém, o Brasil aparece como a nação que mais reportou novos casos da Covid-19: 46.860. O relatório da organização aponta as Américas como região com mais novos casos da infecção, um total de 117,1 mil.

Na sequência aparecem o Sudeste Asiático (25,4 mil), o Mediterrâneo Oriental (17,9 mil) e a Europa (16,5 mil). Em números totais, as Américas também lideram: são mais 4,9 milhões de casos, quase metade do total global.

Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, divulgados também neste domingo, o mundo já registra mais de 500 mil mortes por Covid-19. Ao todo, ultrapassou a marca de 10 milhões de casos confirmados do novo coronavírus. Mais de 1 milhão desses novos registros ocorreu em menos de uma semana.

O Brasil tem taxa de cerca de 26,8 mortos por 100 mil habitantes. Os Estados Unidos, que têm o maior número absoluto de mortos, e o Reino Unido, ambos à frente do Brasil na pandemia (ou seja, começaram a sofrer com o problema antes), têm 38,2 e 65,4 mortos para cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam 30.476 novos casos e 552 novas mortes confirmadas pela Covid-19 no Brasil neste domingo (28). O total já chega a 57.622 mortes e 1.344.143 casos pelo novo coronavírus.

Entre os estados, São Paulo ainda soma o maior número total de registros -são 271.737 casos e 14.338 mortes. Em seguida na lista, aparecem os estados do Rio de Janeiro, Ceará e Pará.

Os dados mostram ainda que há 733.848 pessoas recuperadas da doença e 552.673 em acompanhamento.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorre em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.