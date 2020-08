Brasil tem 514 mortes por Covid e 24.746 novos infectados em 24 horas

A violência [por trás das mortes pelo coronavírus] que o Amazonas preferiu ignorar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 514 mortes pela Covid-19 e 24.746 novos casos da doença neste domingo (2). O país soma 94.130 mortes e 2.733.622 de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha de S. Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais. O balanço é fechado diariamente às 20h.

Além dos dados diários do consórcio, a Folha de S. Paulo também mostra a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.

De acordo com os dados coletados até as 20h, a média de mortes nos últimos sete dias é de 1.011.

As regiões Sudeste e Nordeste são as que tem as maiores médias móveis do país com, respectivamente, 440 e 249 vítimas.

O Nordeste registrou 183 mortes, um aumento de 36% nas últimas 24 horas. Já o Sudeste teve 140 mortes, uma variação de 27% em comparação com o dia anterior. A região Sudestes se mantém como a que mais teve vítimas no país, com 45% do total de mortos.

O Brasil tem uma taxa de 44,3 mortos para cada 100 mil habitantes, atrás do Reino Unido (69), Itália (67,6), Suécia (57,4) e dos EUA (47).

Na Argentina, onde a pandemia desembarcou nove dias mais tarde que no Brasil e que seguiu uma quarentena muito mais rígida, o índice é de 7,9 mortes por 100 mil habitantes, um total de 3.558 vítimas.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorre em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.

De acordo com a plataforma oficial de informações sobre o novo coronavírus do Ministério da Saúde, foram registrados 25.800 novos casos e 541 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O total chega a 94.104 mortes e 2.733.677 casos confirmados.