Brasil tem 40 novas mortes por coronavírus, e total de óbitos vai a 241

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Brasil já registra ao menos 241 mortes pelo novo coronavírus, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quarta-feira (1º).

Foram 40 novas mortes confirmadas nas últimas 24 horas, o segundo maior volume registrado desde o início da emergência pela Covid-19.

O recorde foi registrado na terça (31), com 42 mortes confirmadas.

Com os novos dados, o país também já soma 6.836 casos confirmados da doença. O número representa um salto de 20% em relação ao dia anterior, quando eram contabilizados 5.717 casos.

O ministério, porém, tem informado que o número real de casos tende a ser maior, já que são testados apenas os casos graves, de pacientes internados em hospitais.

Apesar disso, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tem dito que medidas de distanciamento social adotadas em alguns estados já ajudaram a evitar aumento ainda maior nos números.

O estado com maior número de registros continua sendo São Paulo, com 2.981 casos. Em seguida, está o Rio de Janeiro (832), Ceará (444) e Distrito Federal (355).

Entre as regiões, o Sudeste do país tem a maior proporção de casos confirmados, com 60% do total. O Nordeste tem 15%, seguido do Sul, com 12%, Centro-Oeste, com 8%, e Norte, com 5%.

O balanço mostra ainda que 19 estados já tem registros de mortes pela Covid-19. O maior número ocorre em São Paulo, com 164.

Também houve mortes confirmadas no Rio de Janeiro (28), Ceará (8), Pernambuco (8), Piauí (4), Rio Grande do Sul (4), Minas Gerais (3), Paraná (3), Distrito Federal (3), Amazonas (3), Bahia (2), Santa Catarina (2) e Rio Grande do Norte (2).

Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Paraíba têm um registro cada.