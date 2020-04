Brasil tem 166 novas mortes por coronavírus; total é de 2.741 óbitos

O duro recado dos deputados ao governador Wilson Lima

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 166 novas mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, um aumentou de 6,4%, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta terça (21). No total, são 2.741 óbitos pela Covid-19 no país.

Balanço da pasta também aponta 43.079 casos confirmados da doença. No dia anterior o país passou dos 40 mil casos —o número dobrou em apenas nove dias.

O ministério, porém, tem informado que o número real de casos tende a ser maior, já que só pacientes internados em hospitais fazem testes e há casos represados à espera de confirmação.

Os dados da pasta mostram que o estado de São Paulo lidera em número de casos. Ao todo, são 15.385 casos da doença e 1.093 mortes.

O segundo estado mais atingido pelo novo coronavírus é o Rio de Janeiro, com 5.306 casos registrados e 461 mortes.

Depois de São Paulo e Rio, os estados com mais casos confirmados são Ceará, com 3.716 registros, Pernambuco, com 2.908, e Amazonas, com 2.270.

Nos últimos dias, boletins da pasta têm apontado o Amazonas, Amapá, Roraima, Ceará e São Paulo como os estados com maior incidência da doença, classificação que aponta o total de casos pela população.

A lista muda quando analisado o número de mortes. Neste caso, após São Paulo e Rio, o maior volume de óbitos confirmados ocorre em Pernambuco (260), Ceará (215), e Amazonas (193).