Brasil tem 105 novas mortes por coronavírus em 24 h; total é de 1.328

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 105 novas mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda (13). Ao todo, são 1.328 óbitos.

Tanto no sábado como no domingo, o número de novos óbitos diários ficou abaixo de cem. O próprio Ministério da Saúde esclarece que os dados coletados durante os fins de semana tendem a ser imprecisos, pois as equipes de saúde nos estados trabalham em número reduzido.

Balanço da pasta também aponta 23.430 casos confirmados da doença, aumento de 6% em um dia. Na semana passada, o país ultrapassou os 20 mil casos confirmados de Covid-19.

São Paulo, o estado mais populoso do país, se mantém como o líder em número de casos registrados. O estado também tem o maior número de mortes em decorrência do novo coronavírus.