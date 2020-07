Brasil registra pelo menos 897 mortes por Covid-19 em 24 horas

Gastos da Seduc com merenda escolar na mira dos órgãos de controle

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou pelo menos 897 mortes em razão da pandemia do novo coronavírus nas últimas 24 horas. O dados do consórcio de imprensa, com informações das secretarias estaduais de saúde, não inclui os números de São Paulo e do Pará. Os dois estados não divulgaram os dados até às 20h.

Foram registrados 38.252 novos casos de Covid-19 desde a noite de segunda (27) até às 20h de terça (28). Até agora, 2.484.649 pessoas foram infectadas com a doença no Brasil, que já soma pelo menos 88.634 mortes na pandemia.

Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo, G1 e UOL para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais. O balanço é fechado diariamente às 20h.

Além dos dados diários, a Folha de S.Paulo também mostra a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.

A média móvel registrada nesta terça (28) foi de 1.005.

O Brasil tem uma taxa de cerca de 41 mortos por 100 mil habitantes. Os Estados Unidos, que têm o maior número absoluto de mortos, e o Reino Unido, ambos à frente do Brasil na pandemia (ou seja, começaram a sofrer com o problema antes), têm 44 e 68 mortos para cada 100 mil habitantes, respectivamente.