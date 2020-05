Brasil registra mais de 6.000 mortes por coronavírus, com 428 novos óbitos em 24 h

O Processo de impeachment do governador Wilson Lima

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou mais 428 mortes e 6.209 novos casos de infecção pelo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo boletim do Ministério da Saúde divulgado nesta sexta-feira (1º). Agora, o país tem ao todo 6.329 óbitos e 91.589 casos registrados da Covid-19.

O estado mais afetado é São Paulo, com 2.511 mortes e 30.374 casos. Na sequência aparece o Rio de Janeiro, que registra 921 mortes e 10.166 casos. Em relação ao número de mortes, Pernambuco tem 603, o Ceará, 505, e o Amazonas registra 505 óbitos.

Segundo o Ministério da Saúde, 1.642 óbitos estão sob investigação para a Covid-19. A pasta já ressaltou que os dados sobre o coronavírus abrangem apenas uma parte da realidade, uma vez que há subnotificação da doença.

Na quinta (30), o Brasil havia ultrapassado a China em número de pessoas infectadas. O Brasil é hoje o décimo país no ranking mundial nesse quesito —os Estados Unidos são o local onde há mais casos, com mais de 1 milhão registrados, seguido pela Espanha, com mais de 213 mil infectados.

Já a China tem 83.958 casos confirmados. Os dados dos países são da Universidade Johns Hopkins, nos EUA, que monitora a pandemia.

O Brasil já tinha passado a China, onde o vírus surgiu, em número total de mortes na última terça (28), quando o total passou a 5.017 mortes por Covid-19.