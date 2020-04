Brasil registra 346 novas mortes por coronavírus em 24 h e total passa de 4.000

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 346 novas mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 h, um aumento de 9,4%, segundo informou o Ministério da Saúde neste sábado (25).

O recorde de mortes foi batido na quinta-feira (23), com 407 novas mortes em apenas um dia.

No total, são 4.016 mortes pelo novo coronavírus.

O país tem ainda 58.509 casos confirmados de Covid-19 --no dia anterior eram 52.995.

O boletim mais recente do Ministério da Saúde confirma a tendência dos cinco estados mais afetados pelo novo coronavírus: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas.

Em relação ao número de mortes, São Paulo chegou à marca de 1.667 óbitos desde o início da pandemia. O Rio de Janeiro tem 615 casos. Na sequência aparecem Pernambuco, com 381; Ceará, com 310; e Amazonas com 287.

São Paulo também lidera em número de casos confirmados, com 20.004. O Rio de Janeiro é o segundo com mais registros, com 6.828. O Ceará é o terceiro, com 5.421; seguido de Pernambuco, com 4.507; e Amazonas, com 3.635.

Desde a segunda-feira (20), o Ministério da Saúde não divulga o boletim mais detalhado, com informações como a incidência de casos por 1.000 habitantes, a faixa etária das vítimas, comorbidades.

Nesta sábado, não houve entrevista coletiva com o ministro Nelson Teich ou com técnicos da pasta para apresentar os números e ações contra o coronavírus.