Brasil registra 189 novas mortes por coronavírus; casos confirmados passam de 60 mil

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 189 novas mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas, um aumento de 4,7%, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste domingo (26). No total, são 4.205 mortes pelo novo coronavírus no país.

O número voltou a ficar abaixo de 200 novas mortes depois de dias seguidos de altas. O recorde desde o início da pandemia foi batido na quinta (23), com 407 óbitos. Os balanços de sexta e sábado apontaram mais de 300 mortes cada.

Neste domingo, o Brasil passou da marca de 60 mil casos confirmados --são 61.888 ao todo. No dia anterior eram 58.509, um aumento de 5,8%.

O boletim mais recente do Ministério da Saúde confirma a tendência dos cinco estados mais afetados pelo novo coronavírus: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas.

Em relação ao número de mortes, São Paulo chegou à marca de 1.700 óbitos desde o início da pandemia. O Rio de Janeiro tem 645 casos. Na sequência aparecem Pernambuco, com 415, Ceará, com 327, e Amazonas, com 304.

São Paulo também lidera em número de casos confirmados, com 20.715. O Rio de Janeiro é o segundo com mais registros, com 7.111. O Ceará é o terceiro, com 5.833; seguido de Pernambuco, com 4.898; e Amazonas, com 3.833.

Desde a segunda-feira (20), o Ministério da Saúde não divulga o boletim mais detalhado, com informações como a incidência de casos por 1.000 habitantes, a faixa etária das vítimas e doenças associadas.