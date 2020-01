Bombeiros salvam menina de 4 anos presa em buraco na zona norte de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma menina de 4 anos foi salva pelos bombeiros por volta das 16h20 desta terça-feira (7), após cair em um buraco com cerca de três metros de profundidade, em uma casa em obras na região da Casa Verde (zona norte de SP). A vítima sofreu ferimentos leves e passa bem.Imagens feitas por celular mostram o momento em que dois bombeiros içam a criança usando uma corda. A menina estava presa entre duas paredes de uma obra na rua Marambaia. Para acalmar a garota, um dos militares colocou um boné da corporação na cabeça da menina. Após ser retirada do buraco, a menina chora, ainda de acordo com as imagens.Não foram informadas as circunstâncias que fizeram a garota cair no buraco nem como ela entrou no imóvel. Também não foi dada nenhuma informação sobre os pais ou responsáveis pela menina.A ocorrência foi confirmada pelos bombeiros e pela Polícia Militar, porém, o caso não foi registrado em nenhuma delegacia, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB).