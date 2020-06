Bombeiros relatam 64 chamados para quedas de árvores com a chuva em SP

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que caíram na cidade de São Paulo na noite deste sábado (6) fizeram o Corpo de Bombeiros registrar 64 chamados de quedas de árvores entre 22h e 03h55 em toda a capital, principalmente nos bairros do Ipiranga e Vila Mariana (ambos na zona sul).

Segundo a corporação, não houve registros de pontos de alagamento ou deslizamentos de terra na cidade.

De acordo com o Climatempo, as fortes pancadas de chuva, raios e trovões que ocorreram no sábado foram associadas à chegada de uma frente fria ao estado. Várias áreas do interior e também do litoral sentiram a mudança no tempo.

Pela medição do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão ligado à Prefeitura de São Paulo, choveu em apenas uma hora de 10 mm a 22 mm em vários bairros da cidade, o que é considerado um volume alto de chuva para junho. A média para este mês na capital paulista é de 50 mm.

O domingo (7) tem predomínio de sol e temperaturas agradáveis em toda capital. Não há previsão de chuvas. As taxas de umidade relativa do ar oscilam em torno de 48% e 73%.

De acordo com o sistema meteorológico, o tempo melhora e o sol volta a predominar, favorecendo a elevação das temperaturas no decorrer da próxima semana.

Já nesta segunda-feira (8) os termômetros devem variar entre mínimas de 16°C e máximas que podem chegar aos 26°C. Não há condição de chuva para a Grande São Paulo.

Na terça-feira (9) o sol predomina e favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia. As mínimas oscilam em torno dos 15°C, enquanto as máximas podem chegar aos 27°C. No final da tarde a nebulosidade aumenta, entretanto também não há previsão de chuva.