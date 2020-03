Bolsonaro tira de contexto fala de diretor da OMS, que defende isolamento

A sala rosa do PS 28 de Agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta terça-feira (31) que o diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde) teria voltado atrás e dito que as pessoas "têm que trabalhar". "Ele estava um pouco constrangido, parece, mas falou a verdade. Eu achei excepcional a palavra dele", disse.

No entanto, Bolsonaro tirou de contexto a fala de Tedros Adhanom Ghebreyesu.

A frase completa de Tedros é: "Cada indivíduo é importante, cada indivíduo é afetado pelas nossas ações. Qualquer país pode ter trabalhadores que precisam trabalhar para ter o pão de cada dia. Isso precisa ser levado em conta".

No mesmo discurso, ele reiterou a importância do isolamento social para a prevenção contra o coronavírus e disse que os países que adotarem quarentena como uma das formas de conter a disseminação do coronavírus devem respeitar a dignidade e o bem-estar dos cidadãos.

Nesta terça-feira, Tedros tuitou: "Pessoas sem renda fixa ou qualquer colchão financeiro merecem políticas sociais que garantam sua dignidade e as permitam cumprir as medidas de saúde pública contra a Covid-19 recomendadas pelas autoridades de saúde nacionais e pela OMS".

No final da tarde, na entrada do Palácio da Alvorada, o presidente disse que Tedros​ recuou em sua posição inicial ao ter publicado a mensagem nas redes sociais.

“O cara fala, eu elogio o que ele fala e ele me critica", disse. "Só porque eu elogiei ele voltou atrás, é isso?", questionou.

A posição do diretor-geral também é defendida por outros diretores da OMS, como Mike Ryan, diretor-executivo do programa de emergências sanitárias.

Ainda na segunda, Ryan e outros representantes da organização afirmaram que políticas de restrições de movimento são uma medida lamentável, mas a única possível em um momento como o atual.

"Essas medidas não são fáceis e estão machucando as pessoas. Mas a alternativa é ainda pior", disse Ryan. Os representantes da OMS também afirmaram que é preciso ser transparente com a população ao tomar tais medidas.

Questionada sobre a fala de Bolsonaro, a OMS disse que não seria apropriado comentar declarações presidenciais, mas que poderia esclarecer a entrevista do diretor-geral do órgão.

"Ele foi muito claro: ele disse que cada país precisa fazer sua própria atualização (como quais medidas, incluindo restrições de circulação, que eles deveria implementar), e ao fazer isso eles precisam levar em conta as realidades daqueles que precisam ganhar a vida a cada dia —esses precisam ser protegidos", respondeu a organização por meio de sua assessoria de imprensa à reportagem.