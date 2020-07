Bolsonaro pediu faca nos dentes contra a esquerda, diz ex-ministro Vélez em livro

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro (sem partido), Ricardo Vélez está lançando um livro para contar como deixou a esquerda, que seguiu em sua juventude, para se tornar conservador.

"Da Esquerda para a Direita: Minha Opção Liberal Conservadora", da editora Távola, promete tratar da trajetória do filósofo, que desemboca em sua experiência como ministro de Bolsonaro, cargo que ocupou durante três meses.

Um dos trechos do livro publicados por Vélez em suas redes sociais narra encontro com Bolsonaro antes de assumir a pasta.

"Bolsonaro me perguntou, direto: 'professor Vélez, você teria faca nos dentes para combater a esquerda radical no ministério?'. Respondi: 'Presidente, claro que sim, é o que faço nas universidades há 30 anos. Agora, se tiver a caneta na mão, completo o serviço'", descreve.

"Esse livro mostra como é possível a conversão cultural. Sendo socialista na juventude, as leituras que fiz de autores que defendem a liberdade e os valores tradicionais, fizeram-me superar os preconceitos que tinha para com uma visão humanista e liberal do mundo", resenhou Vélez nas redes sociais.

O livro está à venda no site da Amazon.

O filósofo perdeu o posto para Abraham Weintraub após uma sucessão de polêmicas em sua administração. Ele disse que queria mudar os livros didáticos para revisar a maneira que tratam a ditadura militar; pediu a escolas que filmassem alunos cantando o hino nacional e enviassem ao MEC; afirmou que o brasileiro parece um "canibal" quando viaja ao exterior; e defendeu que a universidade não é para todos.

A saída de Vélez ocorreu em meio a uma crise envolvendo disputas entre militares e seguidores do escritor Olavo de Carvalho.