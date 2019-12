Bolsonaro diz que não precisa votar nele quem for prejudicado por juiz de garantia

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em meio às críticas por não ter vetado a criação do chamado juiz de garantias, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (26) que já discordou antes do ministro da Justiça, Sergio Moro, e pediu para que não votem mais nele caso a iniciativa seja prejudicial para o país.Sancionado pelo presidente, o pacote anticrime previu que a fase de investigação de um processo ficará sob a responsabilidade de um juiz de garantia, ou seja, o inquérito terá um magistrado específico para a etapa inicial, sendo ele o responsável por autorizar interceptação telefônica e busca e apreensão.A iniciativa foi criticada tanto por Moro como por eleitores do presidente, que defendiam o veto à medida. Desde a quarta-feira (25), mensagens com ataques à decisão foram publicadas nas redes sociais de Bolsonaro. Em sua live semanal, ele disse que nunca se comprometeu em vetar a proposta incluída no pacote anticrime."Eu não fiz nenhum trato com ninguém sobre vetar o juiz de garantias. É um absurdo falar vocês aprovam aí que eu veto aqui", disse. "Se entrar em vigor, eu não sei se vai entrar em vigor. Se te prejudicar, é simples, não vota mais em mim. Afinal de contas, se eu fizer 99 coisas favoráveis a vocês e um contra, vocês querem mudar. Então, muda, paciência", acrescentou.O presidente destacou que não pode "ser escravo de todo mundo" e que, no país, há muita gente favorável à criação do juiz de garantia. Bolsonaro ressaltou que, em suas redes sociais, "abusaram" das críticas a ele e que foram retirados de sua página pessoal os seguidores que relacionaram a medida a uma questão de caráter pessoal.Segundo especialistas ouvidos pela Folha, a medida abre margem para tirar das mãos do juiz Flávio Itabaiana uma eventual ação penal contra o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), filho do presidente. O magistrado foi criticado pela família do presidente após deferir 24 mandados de busca e apreensão na investigação que apura a prática da "rachadinha" no antigo gabinete de Flávio."Bateram demais em mim. Juiz de garantias, abusaram, mas tudo bem", disse. "Aqueles que fizeram críticas construtivas tudo bem. Alguns que foram para a questão pessoal e familiar eu lamento, mas saíram da minha página", afirmou.Apesar da discordância com Moro, Bolsonaro disse que o ministro tem feito um "trabalho excepcional" e que ele tem consultado o ex-juiz federal em questões de seu governo. Ele lembrou que, durante as discussões sobre a flexibilização da posse de armas no país, também adotou posição diferente a de Moro.O presidente ressaltou que Moro é adorado pelo Brasil e que caso ele decida se lançar candidato a presidente em 2022, o país "vai estar em boas mãos". Bolsonaro voltou a dizer que não sabe se será candidato à reeleição e destacou que há "pessoas melhores" do que ele para disputar a eleição presidencial."Eu já discordei dele. Como já discordei de outros ministros também. Eu acho que a taxa de concordância com os ministros é em torno de 95%. Está indo muito bem. O Moro tem um potencial enorme. Ele é adorado no Brasil. Pessoal fala que ele deve encarar como presidente. Se o Moro vier, que seja feliz, não tem problema, vai estar em boas mãos o Brasil. E eu não sei se eu vou vir candidato em 2022", disse.Bolsonaro afirmou ainda que 90% das pessoas que criticam a criação do juiz de garantias não sabe o que significa a medida e ressaltou que não poderá agradar sempre a todos os seus eleitores, mas que, neste caso, está com a "consciência tranquila" e que sua intenção não foi proteger ninguém.O presidente disse ainda que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, "deu uma dedada errada" na quarta-feira (25). O auxiliar presidencial compartilhou uma mensagem nas redes sociais que dizia que Bolsonaro traiu Moro ao não vetar a medida. Na sequência, ele apagou o conteúdo e disse que divulgou por engano."Ele não manja nada de internet, parecido comigo, e deu uma curtida em um cara que me chamou de traidor. O pessoal caiu de pau nele. Você acha que está na cabeça de alguém que um ministro ia me chamar de traidor conscientemente? Fiquei sabendo da história e ele estava em um local com internet intermitente. Ele deu uma dedada errada, tem de caprichar na dedada nas férias. O Weintraub, está cada vez mais forte", disse.