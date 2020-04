Bolsonaro desmobiliza combate ao novo coronavírus, diz prefeito de Manaus

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB), afirmou nesta sexta-feira (10) que o presidente Jair Bolsonaro está atrapalhando a redução da contaminação pelo novo coronavírus.

Com o sistema de saúde da capital do Amazonas em colapso, Virgílio pediu para que o presidente não apareça mais em locais públicos, como fez nesta sexta.

"É um apelo de um mero prefeito. O presidente Bolsonaro não pode mais dar esses exemplos. Ele não pode dar. Desmobiliza. Essas atitudes do presidente, que sai tranquilamente às ruas e mostra, segundo o ponto de vista dele, que não há perigo de nada... Isso desmobiliza. Para desmobilizar, basta um passeio numa feira", disse Virgílio, em entrevista à CNN Brasil.

O presidente insiste desde a chegada da Covid-19 ao Brasil de que o isolamento social determinado por autoridades locais vai gerar uma crise econômica mais grave do que a própria epidemia. Ele tem defendido que apenas o grupo de risco da doença -idosos e pessoas com doenças crônicas- seja protegido, a fim de que os demais permaneçam circulando, fazendo o comércio seguir aberto.

A proposta contraria a orientação do Ministério da Saúde, da OMS (Organização Mundial de Saúde) e da maioria dos infectologistas do país, para quem sem o isolamento social, o ritmo de contaminação vai colapsar o sistema de saúde das grandes cidades.

"O fato é que muitas ruas de Manaus estão cheias de carros. As pessoas entram no que está aberto tentando fingir uma economia normal. Isso não ativa a economia de maneira nenhuma. Dá a impressão que reativa, mas vai causar mais doentes, um colapso do colapso do sistema de saúde e atraso na recuperação econômica", disse Virgílio.

De acordo com balanço do Ministério da Saúde, o estado tem 981 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, e 50 mortes. O sistema de saúde da capital, unica cidade do Amazonas com UTI, colapsou, segundo o prefeito.

O município está erguendo um hospital de campanha com 144 leitos, sendo 32 de UTI, a fim de dar conta ao aumento da contaminação.

"Está havendo um colapso funerário. Os enterros estão crescendo de forma exponencial.