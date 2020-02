Bolsas europeias estendem queda e americanas abrem em leve alta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após tensão com novo coronavírus da China na véspera, as bolsas europeias abriram com leve queda nesta terça-feira (25). A bolsa de Milão opera em queda de 0,68%, enquanto a de Madrid tem maior recuo com 1,2%.As bolsas asiáticas, que já fecharam, também registraram queda com o receio do novo coronavírus. Tóquio teve o maior recuo com 3,34%, enquanto a Shanghai Shenzhen recuou 0,22%.Já as bolsas americanas iniciaram a sessão com alta. O Dow Jones subiu 145,28 pontos, ou 0,52%, para 28.106,08, o S&P 500 ganhou 14,94 pontos, ou 0,46%, para 3.240,83, e o Nasdaq somou 75,55 pontos, ou 0,82%, para 9.296,83.Na segunda (24), as principais Bolsas globais tiveram fortes quedas com o surgimento de novos surtos de coronavírus fora da China, especialmente na Itália. Na Europa, índices tiveram a pior queda desde 2016 e o ouro, ativo de segurança, foi ao maior patamar desde 2013. Já S&P 500 e o Dow Jones registaram a sua pior sessão em dois anos.Como a Bolsa de Valores de São Paulo está fechada devido ao feriado de Carnaval, as ações e o dólar não foram negociados no Brasil. A B3 reabrirá nesta quarta (26), às 13h.Na Itália, são mais de 220 contaminados pela infecção e sete mortos. O país tornou-se o terceiro maior nacional do mundo depois da China e da Coreia do Sul. Mais de 50 mil pessoas permanecem em quarentena em solo italiano.Londres registrou queda de 3,34%, a 7.156 pontos. Já em Frankfurt o índice DAX caiu 4,01%, a 13.035 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 perdeu 3,95%, a 5.791 pontos. Em Milão a desvalorização foi de 5,43%, a 23.427 pontos. Em Madri, o índice Ibex-35 registrou baixa de 4,07%, a 9.483 pontos. Em Lisboa, o índice PSI20 desvalorizou-se 3,53%, a 5.197 pontos.