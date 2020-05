Bloqueios em São Paulo terão apenas corredores de ônibus liberados

O maior inimigo de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir de amanhã, terça (5), São Paulo terá vias apenas com o corredor exclusivo de ônibus liberado para passagem de veículos. A informação foi dada na manhã desta segunda (4) pelo secretário de transportes municipal, Edson Caram, em entrevista ao programa SPTV, da Globo.

Segundo Caram, além dos ônibus e táxis, funcionários da área hospitalar (médicos, enfermeiros, administrativos, entre outros) poderão passar pelos bloqueios. Isso será possível através de um cadastro feito pelos próprios hospitais.

Não foi informado, no entanto, como outros trabalhadores considerados essenciais e pessoas que tenham compromissos, como consultas médicas, devem proceder para poder circular. O secretário e a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) afirmaram que isso, assim como a operacionalização dos novos bloqueios, serão comunicados ao longo do dia.

Segundo a CET, as intervenções de hoje não tiveram nenhuma intercorrência. Os dados da companhia registraram 21 km de lentidão e 11 km de congestionamento na cidade. Junto com a segunda-feira passada (27), foi o maior registro de lentidão na cidade pela manhã desde o começo da quarentena.

Os bloqueios foram feitos nesta segunda entre das 7h às 9h na avenida Moreira Guimarães com Miruna (zona sul); Santos Dumont com avenida do Estado (zona norte); Radial Leste com rua Pinhalzinho (zona leste); e Francisco Morato com rua Sapetuba (zona oeste).

Segundo a CET, não houve intercorrências em nenhum dos pontos bloqueados.