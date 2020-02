Bloco 'Tia eh o Caraleo' inaugura folia 50+ em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de amigos paulistanos inaugura neste Carnaval uma nova categoria de bloquinho na cidade: o 50+. Eles refutam a pecha de cordão da terceira idade ou coisa que o valha e dizem ter mais energia que muito millennial.A ideia surgiu em 2018, quando eles estavam em um cortejo nos Jardins e um temporal desses de verão ameaçou estragar a folia. A assessora Sandra Schkolnick, 57, foi a única a sacar da bolsa um guarda-chuva no meio da multidão. Foi quando o primeiro veio se abrigar e chamou a namorada: "Vem que a tia é legal!"Sandra retrucou: "Tia é o caralho!" e quem tava por perto fez coro com o bordão. Pronto, dois anos depois virou o nome de bloco dos oito amigos cinquentões, que desde a década de 1980 curtem o Carnaval de rua, seja em Olinda, Diamantina, Salvador, Pirapora ou São Paulo.A faixa etária vem crescendo no Brasil, com o envelhecimento da população. A projeção do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) é de que até 2060, 1 em cada 4 brasileiros será idoso --ou seja, quem tem mais de 65 anos.Mas "não somos um bloco da terceira idade. Não ando no ônibus de graça, não sou aposentada. Chegou uma hora que não tinha um espaço para gente", diz Sandra.O grupo se inscreveu na data limite de cadastramento de blocos da prefeitura e não se encaixou em nenhuma das categorias listadas: adulto, familiar, infantil, temático ou LGBTQI+."Aí colocamos a opção 'outros' e escrevemos: 50+", conta a assessora.O Tia Eh o Caraleo vai tocar sambas e marchinhas. Inclusive já tem uma para chamar de sua, a "Tiazinha Malcriada".A música vai assim: "Com certeza passou dos cinquenta / Mas pra ela não convém / Que nos blocos da cidade / Alguém saiba sua idade. / Usa de todo artifício / Pra se passar por mocinha..."E segue: "Eu vou na academia e muito malho. / Tia é o caralho, tia é o caralho! / Até pra garotão eu dou trabalho. / Tia é o caralho, tia é o caralho!"Nesta estreia no Carnaval paulistano, o bloco se apresentará na praça Padre Arnaldo, neste domingo (23), onde será montado um palco fixo. O lugar bem lembra uma pracinha do interior.Mas, para o próximo ano, a ideia é ter um carro de som para circular pelo bairro.A expectativa de público ainda é modesta. Eles esperam reunir cerca de 300 pessoas.A praça fica na Vila Anastácio, zona oeste da cidade. É lá que o grupo de amigos se reúne durante o ano, na casa de uma das integrantes, para rodas de samba e choro.O bairro também é fora do eixo Centro-Pinheiros, que tradicionalmente concentra a maior parte dos cortejos.Este ano, no entanto, o Carnaval paulistano se espalhou pelas bordas. Além de recorde de blocos, pela primeira vez a cidade terá desfiles em todas as 32 subprefeituras. Os cordões sairão em aproximadamente 400 pontos da capital.No ano passado, São Paulo ultrapassou o Rio em número de blocos. Em 2020, o total de blocos cresceu 62% em relação ao ano passado, passando de 490 para 796 autorizados.A subprefeitura da Sé terá a maioria dos desfiles, 234, e a de Pinheiros vem atrás, com 138.A programação inclui também os extremos: Cidade Tiradentes (zona leste) terá quatro desfiles; Parelheiros (sul), dois; e Jaçanã/Tremembé (zona norte), 21.Apesar disso, três subprefeituras (Sé, Pinheiros e Lapa, onde fica a Vila Anastácio) vão concentrar mais da metade de todos os desfiles de blocos na cidade (56%).Bloco: Tia eh o CaraleoData: 23 de fevereiroHorário: 9h às 13hLocal: praça Padre Arnaldo s/nº - Vila Anastácio