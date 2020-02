Bell Marques e seu bloco incendeiam sábado cinzento no Ibirapuera, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-Chiclete com Banana Bell Marques transformou o Parque Ibirapuera, um dos cartões postais de São Paulo, em um território baiano na cinzenta tarde deste sábado (29) de pós-Carnaval, com um público estimado pelos organizadores em cerca de 400 mil pessoas.Visualmente, o público parecia menor, mas azar de quem perdeu a oportunidade de acompanhar o trio-elétrico de uma das principais estrelas do axé music, que conseguiu contagiar o público com muita simpatia e com um repertório consagrado, dele e de outros intérpretes.Foi a segunda vez que o cantor e compositor baiano esteve em São Paulo. Já de casa, ele esteve à vontade até para corrigir o público, quando ele cantava a música Maimbê Dandá, de Carlinhos Brown."Gente, é Maimbê. Estou ouvindo gente cantar Maitê. Não sei o que significa Maitê nem Maimbê, mas a letra diz Maimbê", disse.O público corrigiu-se e ganhou afago de Bell.Nas fantasias dos foliões, quase nada se viu de protestos ou mensagens políticas. Tinha de tudo um pouco, entre piratas, índios, super-heróis. Teve até quem aproveitou um dos principais assuntos do momento para brincar."Hoje não vou beijar!!! Coronavírus", dizia o cartaz do professor de educação física André Facco, 37, que também usava uma máscara hospitalar no rosto."Teve uma que quis me agarrar e beijar mesmo assim. Ela disse: 'eu também tenho o coronavírus!", brincou ele.Facco disse ter preocupação zero com a doença e que só quis mesmo brincar.Já a máscara hospitalar da arquiteta Andrea Mandina, 44, não era um adereço. Ela disse que está mesmo preocupada com o vírus e que, por isso, colocou a máscara para enfrentar a multidão. "As pessoas não estão se precavendo. O povo está achanado que é uma simples gripe", disse ela.Andrea também disse estar indignada com as autoridades quanto a isso."O povo que veio da China ficou de quarentena, um tanto de tempo. Agora, esse daí, da Itália, que deu positivo, eles mandam o cara para casa?", disse.O trio percorreu uma das vias do entorno do parque do Ibirapuera. Para acessar o local, havia um esquema de segurança até com revista pessoal. Os vendedores eram todos credenciados e havia um monte deles."Este ano está fraquíssimo [de vendas]. É muita concorrência", disse a vendedora Walkiria Accioly, 59, que ano passado conseguiu levantar cerca de R$ 11 mil em vendas. "Este ano, não sei se chegou a R$ 3.000", disse.Apesar das baixas vendas, a vendedora elogiou a organização, que conseguiu evitar tumultos. "Já não tem mais briga. Não está tendo nem assalto", disse.Quanto à segurança, além de equipes de seguranças uniformizados, havia também efetivo da Polícia Militar e faixas com mensagens de alerta aos foliões. Uma delas orientava todos a prestar atenção em carteiras e celulares.A Polícia Militar de São Paulo não faz estimativa de público.