Bebê de três meses tem coronavírus no Mato Grosso do Sul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um bebê de apenas três meses, do sexo masculino, é o 25º caso de Covid-19 no Mato Grosso do Sul. Segundo a Secretaria de Saúde do estado, ele foi contaminado por contato com um dos pais, que também está doente. A família mora em Campo Grande. Outras 53 pessoas são monitoradas pela secretaria por causa da suspeita de coronavírus.

A contaminação do bebê foi informada em boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (26) em coletiva de imprensa online com autoridades do governo estadual. O estado de saúde da criança é estável.

Dos 25 casos confirmados no Mato Grosso do Sul, 12 pacientes estão em isolamento domiciliar -dez em Campo Grande, um em Ponta Porã e um em Sidrolândia. Nove pessoas já tiveram alta e quatro estão internadas em hospitais para tratamento.

O estado não registrou nenhuma morte por Covid-19.

Os casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para exames para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e coronavírus. Os resultados ficam protos entre 24 a 72 horas após o recebimento das amostras.

O número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil subiu para 77 nesta quinta-feira, segundo dados do Ministério da Saúde. O registro de 20 óbitos em apenas um dia é o maior até agora.

O estado com o maior número de registros é São Paulo, com 58 mortes confirmadas. Também houve 9 mortes no Rio de Janeiro, 3 no Ceará e 3 em Pernambuco. Amazonas, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tiveram um registro de morte cada.

Com a confirmação da primeira morte em Goías nesta quinta-feira, todas as regiões do pais passam a ter mortos por coronavírus. Ao todo, já são ao menos 2.915 registros da Covid-19 no país. Na quarta, eram 2.433 casos- o aumento para quinta foi de 19,8%.