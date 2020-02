Barco pega fogo no Guarujá, no litoral de SP, e deixa oito feridos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um barco pegou fogo no Guarujá, no litoral de São Paulo, nesta terça-feira (25), por volta das 10h50, na praia da Enseada, e deixou oito pessoas com queimaduras leves, segundo o Corpo de Bombeiros.Ainda de acordo com a corporação, as pessoas feridas foram levadas a hospitais da região pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A polícia investiga o que motivou o incêndio na embarcação.Cerca de uma hora depois do ocorrido, também no Guarujá, um avião monomotor, normalmente utilizado nas praias para anúncios e propagandas, caiu no mar na praia do Tombo, a menos de 200 metros de onde está hospedado o presidente Jair Bolsonaro.O piloto, que ainda não teve o nome divulgado, sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido por uma equipe do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).Bolsonaro está desde a última sexta-feira (21) no hotel de trânsito no Forte dos Andradas para aproveitar o feriado de Carnaval.Durante ambos os acidentes desta manhã, o presidente estava ausente e longe do Forte. Logo cedo, ele saiu de jet ski rumo a Praia Grande. Na cidade, atendeu por mais de 20 minutos apoiadores e banhistas na praia do Canto do Forte.