Bangue-bangue e piratas. E com muito humor.

Na Tela Quente da Globo, às 22h37, o afetado John Sparrow/Johnny Depp da série Piratas do Caribe enfrenta seu maior pesadelo quando Javier Bardem ressurge do inferno em A Vingança de Salazar. O duelo dos atores, os efeitos, tudo contribui para o megassucesso do quinto filme da franquia. O sexto está em gestação.

‘EL DORADO’, PARA QUEM AMA CINEMA DE GÊNERO

Nesta segunda, 25, e fugindo do noticiário da noite, o público poderá antecipar Piratas do Caribe - A Vingança de Salazar, de 2017, com outro filme que vale a pena (re)ver na sequência de westerns que o Telecine Cult costuma mostrar todo início de semana. El Dorado é de 1967. Passa às 19h40.

John Ford e Raoul Walsh já haviam iniciado a década de 1960 com filmes como O Homem Que Matou o Facínora e Um Clarim ao Longe, sobre a degradação dos mitos do Velho Oeste. Howard Hawks deu sua contribuição, repetindo a fórmula básica de Onde Começa o Inferno, de 1959. Um xerife tem de defender sua delegacia.

Robert Mitchum está velho e bêbado. Chega John Wayne, também velho, mas sóbrio. Precisam de ajuda - um jovem pistoleiro que não sabe atirar, James Caan. E as mulheres, que, como sempre em Hawks, aumentam os perigos dos homens.

Para quem ama o cinema de gênero, é uma alegria só. Bangue-bangue, piratas. E com muito humor.

