Bando ataca base da Guarda Civil em Santana de Parnaíba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma base da Guarda Civil Municipal de Santana de Parnaíba (Grande SP) foi atacada a tiros por criminosos na madrugada desta segunda-feira (23). Segundo a Polícia Civil, também foram incendiados três veículos da corporação, que estavam estacionados no local. Ninguém se feriu.Um guarda municipal contou ao delegado que ouviu o barulho dos tiros que atingiram a base, na rua Benedito Cirino de Carvalho, e que também viu os carros, parados, em chamas. Segundo ele, um quarto veículo também foi alvo do bando, mas o fogo foi controlado a tempo. Somente o parachoque e uma lanterna acabaram danificados.A Polícia Militar encontrou no local uma recipiente de plástico com vestígios de gasolina. O material foi apreendido e encaminhado à perícia do IC (Instituto de Criminalísticas)Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública, o caso foi registrado como incêndio e disparo de arma de fogo na Delegacia de Santana de Parnaíba, que ficará responsável por investigar o ataque. Até a publicação desta reportagem, os responsáveis pelo crime não foram localizados.