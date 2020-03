Banco Safra vai doar R$ 20 milhões para hospitais públicos contra coronavírus

A sala rosa do PS 28 de Agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Banco Safra anunciou nesta terça-feira (31) que vai doar R$ 20 milhões para hospitais públicos e Santas Casas. As ações contempladas serão voltadas para ajudar no combate ao coronavírus.

As doações serão destinadas à ampliação de leitos hospitalares e à compra de equipamentos médicos e insumos. Parceiros privados também podem receber os recursos para projetos, com a condição de serem na rede pública.

O banco também incentiva clientes e parceiros a doarem.

Segundo comunicado, alguns projetos já estão em andamento, como a construção de leitos em hospital de campanha no Grajaú e hospitais da rede municipal de São Paulo, e a compra de equipamentos médicos para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

Ainda segundo a nota, o valor já doado pelo banco equivale a 60 leitos de UTI, 1 milhão de máscaras cirúrgicas, 700 mil aventais de proteção e a participação na construção de hospitais de campanha.

Os valores arrecadados com clientes e parceiros serão redirecionados depois de análise da demanda de doações pelos hospitais. Essa avaliação será feita por parceiros do banco na área da saúde de acordo com a urgência e maior necessidade das entidades públicas participantes.