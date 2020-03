Brasil acorda da hipnose do falso mito

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Com vocação turística e escolhida por idosos como residência, a cidade litorânea de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, está fiscalizando os carros que entram na cidade desde a noite de quarta-feira (18).

Segundo a prefeitura, a Guarda Municipal pode impedir a entrada de carros com placas e passageiros vindos de locais com contágio comunitário do coronavírus.

Um decreto estadual, de terça-feira (17), proíbe a entrada de ônibus turísticos no estado. Diversos ônibus deixaram de ingressar na cidade e alguns voltaram no meio do caminho após a divulgação da medida do governador Carlos Moisés (PSL).

Porém, mesmo antes do decreto estadual, um decreto municipal do prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira (PSB), já havia determinado que todos passageiros vindos de outras cidades passassem por uma triagem na rodoviária para medir a febre e verificar sintomas.

Em caso de algum sintoma compatível com a doença, os passageiros eram encaminhados para uma unidade ambulatorial instalada no estacionamento da rodoviária.