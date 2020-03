Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nove pessoas continuam desaparecidas na Baixada Santista, segundo a Defesa Civil do estado de São Paulo. A região sofreu com deslizamentos após fortes chuvas. Ao menos 44 pessoas morreram na tragédia.

As cidades mais atingidas foram Guarujá (33 mortes e 9 pessoas não localizadas), Santos (8 mortes) e São Vicente (3 mortes). De acordo com a Defesa Civil, o número de desabrigados, atualmente, é de 196 pessoas em Guarujá e 220 em Santos.

As buscas se concentram apenas na Barreira João Guarda, onde residiam as pessoas ainda não localizadas, de acordo com levantamento municipal.

Ainda segundo a Defesa Civil, foram disponibilizadas 35,5 toneladas de materiais de ajuda humanitária aos municípios afetados, entre colchões, cobertores, cestas básicas, roupas, água sanitária, kits de limpeza, kits de higiene e água potável.

Equipes do Instituto Geológico e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) ajudam as equipes que atuam no local.