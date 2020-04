Bahia prorroga suspensão de aulas até 3 de maio contra coronavírus

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou nesta quarta-feira (15) a prorrogação da suspensão das aulas em escolas públicas e privadas no estado até o dia 3 de maio. A medida tem como objetivo evitar a disseminação do novo coronavírus.

Também foram prorrogados para a mesma data os decretos que proíbem a realização de eventos com mais de 50 pessoas e o transporte intermunicipal em 69 cidades com casos registrados do vírus.

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), também prorrogou a suspensão das aulas nas escolas municipais e privadas até o dia 3 de maio. Também foi prorrogado o fechamento de cinemas, clubes, academias e casas de show.

Na próxima sexta-feira (17) o prefeito deve anunciar o adiamento do decreto que fecha shoppings e parte do comércio.