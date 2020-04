Bahia descarta testagem em massa contra coronavírus

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O secretário de saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, afirmou nesta quinta-feira (23) que o estado não adotará a testagem em massa de pessoas como estratégia para combate à propagação do novo coronavírus.

O governo da Bahia tem priorizado a realização dos testes do tipo RT-PCR, exame de biologia molecular que identifica se há material genético do vírus na amostra colhida do paciente.

Ao todo, foram feitos 13.381 exames entre 1º de março e as 15h desta quarta-feira (22). Segundo a secretaria de saúde, esse tipo de teste é considerado mais preciso do que os testes sorológicos, que buscam os anticorpos contra a doença.

Em nota, a secretaria estadual de Saúde justificou a escolha de não adotar uma abordagem de testagem em massa alegando que existem barreiras como a necessidade de grande quantidade de testes e equipamentos de proteção individual, que estão em falta no mercado.

Além disso, a explica a secretaria que a maioria dos testes rápidos disponíveis são baseados na detecção de anticorpos. Nesse tipo de exame, as pessoas podem ter resultados negativos no estágio inicial da infecção o que obrigaria a testagens periódicas.

"Essas e outras imperfeições nas abordagens centradas em teste em massa fazem com que, no presente momento, um programa abrangente de testes em massa, certificação e retestagem esteja além dos limites da capacidade do nosso sistema de saúde", informou a secretaria.