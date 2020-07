Avião monomotor cai e deixa dois feridos em Guabiruba, em SC

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens se feriram na queda de um avião monomotor na manhã deste sábado (25) em Guabiruba, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

O acidente foi registrado às 10h38, na rua José Julio Schumacher, no centro da cidade de 23 mil habitantes.

Imagens de uma câmera de segurança mostram que no momento do acidente dois carros e uma camionete trafegavam pela rua. Na calçada, uma mulher fazia caminhada. Não houve feridos em terra.

O avião, descontrolado, bateu no solo no encontro da via com a rua Dionilda Kormann e deslizou até a calçada. Imediatamente o motorista da camionete estaciona para prestar socorros, assim como a mulher que fazia caminhada.

A aeronave fica parada de cabeça para baixo e os dois ocupantes, cujos nomes não foram revelados, foram resgatados com ferimentos, de acordo com o Corpo de Bombeiros, e encaminhados ao hospital Azambuja, em Brusque, distante 12 quilômetros do local.

Os dois homens, de 35 e 33 anos, estavam conscientes, conforme os bombeiros, e apresentavam ferimentos, como suspeita de hemorragia (piloto), e de fraturas (passageiro). A Folha não obteve informações sobre o estado de saúde de ambos com o hospital.

Após o acidente, o local foi isolado pela equipe de resgate, que acionou o 5º Seripa (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), no Rio Grande do Sul, órgão responsável pela investigação de acidentes.

No último dia 8, uma aeronave de pequeno porte caiu no início da noite na zona norte de São Paulo, deixando uma pessoa morta.