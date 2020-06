Aulas voltam em SP de forma escalonada e com rodízio em 8 de setembro

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As aulas devem retornar no estado de São Paulo, com rodízio entre os estudantes, no próximo dia 8 de setembro.

A proposta de volta às aulas presenciais prevê ainda que haverá uma combinação de aulas presenciais e a distância. Desde abril, o governo do estado tem feito aulas remotas para os estudantes da rede estadual -parte dessas atividades continuará sendo feita com o uso de tecnologia no segundo semestre.

Segundo o governador João Doria, (PSDB), o plano de volta às aulas engloba de creches a universidades, da rede estadual e municipal, e também serve como recomendação às entidades privadas.

Na primeira etapa da retomada das aulas, as atividades voltam com 35% dos estudantes. Depois 70%, até chegar à 100%. Os protocolos englobam distanciamento entre os alunos, monitoramento das condições de saúde e protocolos de higienização dos ambientes escolares.