Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir da próxima segunda-feira (16), as aulas nas redes estadual e municipal de ensino público de São Paulo serão suspensas em razão da pandemia de coronavírus. A interrupção das aulas será feita gradativamente até o dia 23 de março.

O secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, afirmou que esta forma de suspensão visa que as famílias possam ter tempo para se organizar sobre o que farão com as crianças e adolescentes durante o período. Não há data prevista para retorno.

A decisão foi comunicada na tarde desta sexta-feira (13), pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

A medida se baseou na confirmação do primeiro caso de transmissão comunitária do vírus na cidade. Ou seja, entre duas pessoas que não viajaram e não tiveram contato com nenhuma pessoa que esteve nos países mais afetados pela doença.

Rossieli afirmou também que o governo sugeriu às instituições privadas de ensino - inclusive universidades - para que façam o mesmo.

A Prefeitura de São Paulo cancelou os grandes eventos previstos para ocorrer na capital paulista nos próximos meses, por causa da pandemia de coronavírus.

A medida foi efetivada nesta sexta-feira (13) pelo prefeito em exercício, Eduardo Tuma, a pedido do prefeito Bruno Covas (PSDB).

A determinação prevê o cancelamento de todos os eventos de massa promovidos pelo Poder Público, que gerem aglomerações de pessoas, tais como eventos esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos e comerciais.

Segundo o Ministério da Saúde, já existem 98 casos confirmados do novo coronavírus​ no Brasil. São 13 estados com casos confirmados. O maior número ocorre em São Paulo, com 56 registros.

Em seguida, estão Rio de Janeiro (16), Paraná (6), Rio Grande do Sul (4), Goiás (3), Santa Catarina (2), Bahia (2), Minas Gerais (2), Pernambuco (2), Espírito Santo (1), Alagoas (1), Rio Grande do Norte (1) e Distrito Federal (2).