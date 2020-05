Aulas serão retomadas em cinco etapas no Rio Grande do Sul

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - As aulas da rede estadual gaúcha, suspensas mesmo na modalidade virtual, devem ser retomadas na próxima segunda-feira (1º) de modo remoto, com uso da ferramenta Google Classroom e entrega de materiais aos alunos sem acesso à internet, anunciou o governador Eduardo Leite (PSDB) nesta quarta-feira (27).

O governo informou que a retomada das aulas será em cinco etapas e diferentes cenários. A primeira etapa é a retomada das atividades à distância, que não vinham ocorrendo para os alunos dos colégios estaduais.

A segunda etapa, a partir de 15 de junho, prevê aulas presenciais em cursos de idiomas e cursos profissionalizantes, por exemplo. Nessa etapa também voltariam aulas em laboratórios e estágios obrigatórios para conclusão de cursos do ensino superior.

As demais etapas, porém, serão adaptadas aos cenários da Covid-19 no estado. De modo geral, as aulas presenciais estariam 100% retomadas em setembro. As escolas precisarão se adaptar aos protocolos de segurança, higiene e distanciamento mínimo entre os alunos.

A terceira etapa deve iniciar em 1º de julho com o ensino infantil, 1ª, 2ª e 3ª série do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio - alunos que podem realizar Enem e vestibular.

O estado está transmitindo aulas preparatórias para o Enem pela televisão - alunos do Ensino Fundamental não recebem esse tipo de conteúdo pela televisão pública.

A quarta e quinta etapas estão marcadas para 3 de agosto e 1º de setembro, respectivamente.