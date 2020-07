Aulas presenciais em Mauá, no ABC Paulista, não voltam neste ano, diz prefeito

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Mauá (ABC), gestão Átila Jacomussi (PSB), não vai retomar as aulas presenciais na rede municipal neste ano.

O prefeito disse nesta quinta-feira (30) que a decisão foi tomada após um estudo técnico realizado pelas secretarias da Saúde e da Educação da cidade.

"Além do temor da contaminação pela Covid-19, a questão é que é impossível, depois de todos esses meses parados, haver uma reposição de forma flexibilizada até dezembro de 2020", afirmou Jacomussi.

Como a decisão pode provocar divergências com as escolas paticulares, o prefeito disse que está dialogando com as instituições de ensino para um direcionamento comum sobre o assunto.

Jacomussi afirmou, ainda, que os professores da rede municipal não terão remuneração reduzida e que a reposição dos contratos prestes a vencer com alguns docentes será discutida futuramente.

Já para repor o conteúdo prejudicado pela pandemia da Covid-19, ele disse que deve haver aulas nos finais de semana em 2021.