Atraso em licitação faz servidor do TJ-SP levar papel higiênico de casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) reclamam da falta de materiais de higiene e de escritório nas comarcas do estado.Os funcionários ouvidos pelo Agora, que não quiseram se identificar, afirmam que itens como papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido e papel sulfite acabaram em alguns dos fóruns e que a orientação recebida é a de que servidores devem levar os insumos por conta própria."Recebemos, internamente, a informação de que o contrato com a antiga fornecedora desses produtos não foi renovado", diz um servidor da comarca de Suzano, na Região Metropolitana de São Paulo, ouvido pela reportagem."Itens que faltam com frequência são papel higiênico e sabonete líquido. Aqui, está faltando papel sulfite e não tem previsão de chegar", afirma uma servidora de uma comarca no interior.A Justiça paulista diz que o atraso aconteceu por causa da paralisação em uma das licitações do fornecimento de materiais, mas que o abastecimento já foi regularizado."Um dos licitantes impetrou recursos, o que retardou a assinatura da licitação para janeiro deste ano. Todos os contratos já estão formalizados", afirma o TJ-SP.A Aojesp (Associação dos Oficiais de Justiça do Estado) diz que vem recebendo denúncias de associados com situações semelhantes, mas que, no entanto, ainda não verificou um problema generalizado e que há diversos fornecedores nas 320 comarcas paulistas.A entidade diz que, no Fórum João Mendes, na Sé (centro de São Paulo), a autorização para compra de materiais foi aprovada apenas nesta semana, o que de fato atrasou o recebimento de alguns dos itens, como papel higiênico e papel toalha para os banheiros públicos.O presidente da Assetj (Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado), José Gozze, confirma que a falta de materiais é recorrente, embora pontual, e que a associação prepara um levantamento da situação no estado."Neste sábado (15) haverá o Encontro dos Judiciários, com mais de 15 entidades, e vou levar essa questão e, então, teremos mais informações sobre a situação real."