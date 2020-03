Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após algumas agências de turismo especializadas em visitas à favela da Rocinha cancelarem seus tours, Wallace Pereira, presidente da associação de moradores, publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que não pode proibir a presença de turistas no local, mas que recomenda, acompanhando as medidas preventivas adotadas pelo governo e a prefeitura, que "as visitas de turistas sejam evitadas", dirigindo-se aos guias da comunidade.

O guia Ronnie Tavares, que atua na comunidade e diz guiar dois grupos por dia, afirma que continua levando grupos, mas que os moradores não têm recebido bem os estrangeiros, por vezes gritando palavras como "corona" aos visitantes.

As agências Favela Tour, Favela Experience e Favela Walking Tour disseram não estar mais fazendo as visitas.