Após tiro em senador, PMs em motim ainda ocupam quartel em Fortaleza

FORTALEZA, CE (FOLHAPRESS) - ​Um dia depois de tiros atingirem o senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE), em Sobral, durante motim de policiais militares no Ceará, ainda seguia ocupado nesta quinta-feira (20) um dos principais locais de reunião dos amotinados, o 18º BPM (Batalhão da Polícia Militar), no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza.Dezenas de viaturas da PM e bombeiros, a maioria com pneus murchos, foram paradas de forma a bloquear as vias que dão acesso ao quartel, incluindo a travessa Seleta.No local há água e comida estocadas e os policiais cobrem o rosto para evitar represálias, já que, de acordo com o artigo 149 do Código Penal Militar, eles não podem fazer greves ou movimentos semelhantes.A quantidade de amotinados e familiares varia. Próximo ao horário de almoço, nesta quinta, muitos haviam deixado o 18º BPM para descansar, se alimentar e voltar pela tarde. Alguns ocultavam o rosto.Líder do movimento, o ex-deputado estadual Cabo Sabino disse que o movimento ganhou mais adesões depois do que chamou de "ato irresponsável e insensato do senador licenciado Cid Gomes". Para ele, Cid "afrontou" e "tentou matar policiais, mulheres e crianças com uma retroescavadeira".Ele defendeu a reação dos PMs amotinados no episódio. "Os policiais que são treinados para defender vidas não poderiam ter outra reação a não ser defender mulheres, crianças e os próprios colegas".Sabino e outras lideranças presentes no local, como Nina Carvalho, presidente da Associação das Esposas de Militares, dizem que não vão deixar o batalhão, mesmo considerando a chegada da Força Nacional confirmada pelo governo federal.O Governo do Ceará confirmou que estão totalmente paralisados dois batalhões —o do bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, com a maior mobilização, e na cidade de Caucaia, na região metropolitana.Já em Sobral, palco dos disparos contra o senador licenciado, o cenário foi de desmobilização. Policiais desocuparam o 3º Batalhão da PM durante a madrugada, horas depois de Cid Gomes ter sido atingido por dois tiros. Eles ocupavam o local desde terça-feira.Sobral é a base eleitoral de Ciro Gomes e Cid, que apoiam o governador Camilo Santana (PT) e, nacionalmente, fazem oposição ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Cid foi governador do estado em momento semelhante de crise com a PM, em 2012.Em vídeo gravado na UTI, o senador licenciado agradeceu à equipe do Hospital do Coração, em Sobral, onde está internado. Ele seria transferido para a enfermaria.A reportagem percorreu três batalhões da PM em Fortaleza ao longo desta quinta-feira (20). Um deles foi o 18°, no bairro Antonio Bezerra, na zona oeste, o único paralisado na capital —o segundo fechado no Ceará era o 19°, em Caucaia, na região metropolitana.No bairro Papicu, na área leste no 22° BPM praticamente não havia movimento pela tarde. Apenas algumas motos da PM estavam no estacionamento. Na véspera, dez viaturas foram furtadas do local.No Conjunto Ceará, ao sul da capital, o 17° BPM também estava praticamente sem operação. Segundo o comandante Ideraldo Belini, com 12 viaturas com pneus cortados e cinco levadas, o patrulhamento estava sendo feito pé, nos locais de maior aglomeração como praças e terminais, com apoio da Polícia Civil e Guarda Municipal.A impressão em Fortaleza era de pouca presença de agentes de segurança. Pela tarde, no trajeto entre os batalhões de Papicu e conjunto Ceará, numa distância de 22 Km, a reportagem não viu nenhum veículo policial de patrulhamento nas ruas.