Após temporal da madrugada, São Paulo terá mais chuva nesta segunda-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após as fortes chuvas que atingiram São Paulo desde a noite de domingo (9), a previsão para esta segunda-feira (10) é de mais chuvas com possibilidade de tempestade e alagamentos durante a manhã.A situação levou o porta-voz do Corpo de Bombeiros, capitão Marcos Palumbo, a pedir para as pessoas que podem trabalhar de casa evitarem sair nesta manhã.O secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, fez a mesma recomendação. "Pedimos para que as pessoas fiquem em casa, não é o momento para deslocamentos", afirmou em entrevista ao Bom Dia São Paulo, da TV Globo.De acordo com o Penido, a chuva na madrugada de domingo e na manhã desta segunda excedeu o limite do sistema de drenagem da capital."Num período curto de três horas, choveu 50% do que era esperado para todo o mês de fevereiro. O sistema funcionou até o limite, mas a chuva veio acima da capacidade. Temos de cuidar das emergências para evitar danos maiores", afirmou.No início da manhã, a Prefeitura de São Paulo anunciou que o rodízio de veículos está suspenso. Escolas particulares da cidade também suspenderam as aulas.Segundo informações do Corpo de Bombeiros, entre a meia-noite e 9h, a corporação foi acionada para atender 320 ocorrências de enchentes e 47 quedas de árvores.A marginal Tietê foi interditada devido a alagamento na altura da ponte da Casa Verde, no sentido Cebolão, por volta das 5h30. Na marginal Pinheiros também houve interdições, com trechos totalmente alagados e veículos parcialmente cobertos pela água.TRÂNSITONa avenida Rebouças, uma árvore caiu e bloqueou totalmente a pista na altura do Hospital das Clínicas, sentido bairro, em direção à avenida Faria Lima. Carros e ônibus precisaram fazer retorno e andar um trecho na contramão.Na avenida Roberto Marinho, ao menos um carro chegou a ficar ilhado por causa da enchente.A avenida dos Bandeirantes, sentido rodovia dos Imigrantes, na altura da rua Conde de Porto Alegre, também inundou.O trânsito ficou parado na rodovia Castello Branco, sentido capital.As regiões das marginais Pinheiros e Tietê, do Butantã, do Ipiranga, do Itaim Paulista e de Perus estão em estado de alerta devido a transbordamentos de rios e córregos.Por motivo de alagamento, os trens da CPTM não circulam entre as estações Comandante Sampaio e Carapicuíba, na Linha 8 - Diamante; e também entre as estações Osasco e Santo Amaro, Linha 9 - Esmeralda. As estações ficaram lotadas de passageiros à espera de uma solução.A conexão da linha 4-Amarela do metrô com a linha 9-Esmeralda da CPTM foi interditada. Pelo sistema de alto-falantes do metrô, funcionários informavam os passageiros da linha 4-Amarela que a baldeação para a linha 9-Esmeralda não poderia ser feita a partir da estação Pinheiros por conta de alagamento e que não havia previsão de retorno do serviço.Segundo a EMTU, a operação dos ônibus metropolitanos está comprometida em diversas regiões, com dificuldade de circulação dos veículos e atrasos por causa dos alagamentos nas vias.Todas as linhas do metrô funcionam normalmente, sem ocorrências.