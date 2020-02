Após cirurgia nos ouvidos, Pontes diz que deve voltar a escutar em breve

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, teve que passar por uma cirurgia nos ouvidos, no domingo (16). Em publicação, nesta quarta (19), em suas redes sociais, Pontes afirmou que já está recuperado e que nas próximas semanas, deve "começar a ouvir de novo"."Desde que retornei do espaço, em 2006, tenho desenvolvido um problema nos canais auditivos dos dois ouvidos chamado 'estenose' [estreitamento]. Por alguma razão, meu corpo cria pele de cicatriz dentro do canal auditivo, gradualmente reduzindo o diâmetro de passagem até o fechamento completo e a redução praticamente completa da audição. Não se sabe se isso tem a ver com efeitos do voo espacial sobre o sistema imunológico, mas é uma possibilidade", disse o ministro.Pontes diz, em sua postagem, que a cirurgia deveria ter sido realiza em 2018, mas foi adiada por conta de sua nomeação para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Segundo o ministro, por conta do ritmo de trabalho à frente da pasta, a operação foi novamente adiada e não ocorreu em 2019."[...] a cirurgia foi sendo adiada até chegar ao estágio de bloqueio 100% no canal auditivo esquerdo e 70% no direito, com perda auditiva séria e constante efeito de 'zumbido', o que dificulta muito a concentração no trabalho", disse Pontes.O ministro deve ter uma agenda mais restrita nas próximas semanas, com foco em despachos internos, sem esforço físico e ainda com limitações de audição.