Após anunciar detergente na água, empresa diz que captação voltou ao normal no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cerca de 15 horas depois de fechar suas comportas, a Cedae (Companhia Estadual de Água e Esgoto do RJ) diz que voltou a captar água normalmente do rio Guandu, que abastece a cidade do Rio de Janeiro e grande parte da região metropolitana.A empresa havia paralisado suas operações na estação Guandu no fim da tarde desta segunda (3) porque identificou um grande volume de detergentes (surfactantes) na água bruta que chega ao local. O material teria sido arrastado pelas fortes chuvas na região desde a noite de domingo (2).A produção foi retomada às 9h. "A reabertura das comportas do canal principal da estação ocorreu após técnicos da companhia constatarem que não há risco à operação", disse a companhia em nota.Segundo o comunicado, o abastecimento foi retomado de forma gradativa, por motivos de segurança operacional, "mas em alguns locais, como ruas altas, pode levar até 72 horas para se restabelecer completamente".Após o anúncio da paralisação, a Polícia Civil voltou à estação em Nova Iguaçu na manhã desta terça. "Estamos realizando coleta de água juntamente com o Inea [Instituto Estadual do Ambiente] e outros órgãos na ETA [estação de tratamento]", afirmou a delegada Josy Lima.De acordo com ela, não há previsão para o resultado "porque a análise é demorada". No dia 16 de janeiro, investigadores já haviam visitado a estação por causa dos relatos de moradores que estavam recebendo água com cheiro e gosto de terra e, em alguns casos, turva.Sobre essa primeira visita, a delegada diz que ainda não recebeu o laudo do perito. Em nota, a Polícia Civil diz que os resultados das análises feitas nesta terça podem ser usados para apurar a responsabilidade nas condições de consumo de água.O Inea (Instituto Estadual do Meio Ambiente) também esteve no local para coletar amostras para análise. O instituto disse que foi avisado da suspensão das operações pela presença de detergente às 19h de segunda.O sistema Guandu é responsável pelo abastecimento de grande parte da região metropolitana do Rio, entregando água a cerca de nove milhões de pessoas em oito cidades, e está no centro de uma crise que já dura um mês no Rio.Desde o início de janeiro, a população tem recebido nas torneiras água com cheiro e gosto de terra e, em alguns casos, turva. A causa seria a geosmina, uma substância orgânica que é produzida quando há multiplicação acentuada de bactérias em ambientes aquáticos, como em mananciais que recebem esgotos não tratados.O problema vem causando transtornos à população e elevação nas vendas de água mineral na região atendida pela companhia.Há duas semanas, o diretor de Saneamento e Grande Produção, Marcos Chimelli, foi demitido. O presidente da companhia, Hélio Cabral, por enquanto se mantém no cargo.Em sua conta no Twitter, Witzel anunciou a retomada da captação de água por volta das 8h da manhã desta terça, mas voltou atrás duas horas depois. Até aquele momento, a Cedae havia anunciado apenas que iria retomar o processo em uma hora."Mantendo meu compromisso com a transparência, atualizo a informação sobre o Guandu. Por motivos técnicos, a captação de água da ETA Guando ainda não foi retomada", escreveu, no segundo post.