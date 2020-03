Apesar de recomendação, formatura da PUC-SP deve reunir milhares em SP

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar da recomendação do governo estadual e da Prefeitura de São Paulo para que eventos com aglomeração de público sejam suspensos, os organizadores da formatura de Direito da PUC-SP decidiram manter a festa, que deve reunir milhares de pessoas neste sábado (14).

O evento, que é promovido pela empresa AGF360 e terá shows de Kevinho, Matheus e Kauan e Jammil, ocorrerá na casa de eventos São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista.

Na página do evento no Facebook, mais de 5 mil pessoas confirmaram presença ou disseram que têm interesse em ir. Tradicionalmente, o baile de formatura de Direito da PUC-SP é um dos maiores de São Paulo.

O evento esgotou os dois primeiros lotes de ingresso (que custavam R$ 460,00 e R$ 485,00). O terceiro lote ainda é vendido por R$ 500,00.

Além dos formandos, em sua maioria jovem, bailes como esse costumam reunir muitos pais e avós. Os idosos são o grupo mais sensível às complicações decorrentes da covid-19.

Em comunicado na quinta (12), a comissão de estudantes organizadora do evento informou que as "comemorações de formatura seguem mantidas, sem qualquer alteração".

"Junto com a AGF360, estamos monitorando as orientações oficiais das autoridades médicas e sanitárias do país sobre a Covid-19 (doença mais conhecida como coronavírus). Tais autoridades, até o momento, não manifestaram qualquer necessidade de adiamento ou cancelamento dos nossos eventos".

Nesta sexta (13), no entanto, o governo do estado e a Prefeitura de São Paulo decidiram cancelar todos os eventos públicos com aglomerações de pessoas. No caso de eventos particulares, a prefeitura e o governo não vão proibir, mas fazem a recomendação de que organizadores evitem a promoção de aglomerações. O governador João Doria especificou que eventos com mais de 500 pessoas devem ser evitados.

Mesmo após a decisão do poder público, a comissão de formatura reafirmou que, por ora, o evento está mantido. "Estamos cientes da nota da Prefeitura sobre a determinação de cancelamento de eventos organizados pelo Poder Público e recomendação de cancelamento de eventos de iniciativa privada. Estamos avaliando a situação junto à AGF".

Apesar disso, no comunicado da quinta-feira a comissão salienta a importância de "seguirmos todos as recomendações das entidades especialistas no assunto".

Os organizadores então publicam uma lista de páginas oficiais que contêm recomendações sobre o coronavírus. Em uma delas, da Secretaria Municipal de Saúde, há a orientação para evitar a aglomeração ou locais pouco arejados.

Epidemiologistas afirmam que o governo deveria adotar em breve providências a fim de impedir ou limitar em grande medida aglomerações e movimentações de pessoas, a exemplo do que fizeram países asiáticos e agora a Itália.

Segundo esses especialistas, seria necessário suspender qualquer grande reunião como espetáculos esportivos e artísticos e cultos religiosos.

Outros bailes de formatura que ocorreriam nos próximos dias têm sido suspensos. A festa de estudantes do Insper, que seria no próximo sábado (21), foi adiada para outubro.

Procurada na manhã deste sábado (14) por meio do telefone disponível em sua página oficial, a AGF360 informou, em gravação, que o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira.