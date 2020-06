Apesar de quarentena, turistas aproveitam feriado e vão à praia em dia de sol no litoral de SP

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

CARAGUATATUBA, SP (FOLHAPRESS) - Com sol e temperatura de 32° graus, turistas aproveitaram a praia neste feriado de Corpus Christi, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Banhistas ignoraram as recomendações da prefeitura para permanecer em isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus —não há lei que proíba a atividade na cidade, mas apenas recomendação de não ir à praia.

No litoral norte, a permanência de banhistas nas praias é vetada nos municípios de Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba aos finais de semana. Durante a semana, de segunda-feira a sexta-feira, no entanto, é permitida apenas a prática de atividades esportivas e aquáticas, sem aglomerações.

Mas, na manhã desta quinta-feira (10), a reportagem flagrou nas praias de Massaguaçu, Prainha e Martim de Sá, em Caraguatatuba, diversos turistas utilizando guarda-sóis e toalhas na areia para tomar banho de sol, o que é proibido nas quatro cidades da região, independentemente do dia da semana. Muitos visitantes caminhavam pela orla sem a utilização de máscaras.

Em São Sebastião e Ubatuba, a fiscalização é feita pela Guarda Civil Municipal. Em Ilhabela, o monitoramento é feito pela Defesa Civil, com foco em embarcações que chegam clandestinamente à ilha para burlar a proibição de travessia pelas balsas.

Em Caraguatatuba, segundo a prefeitura, não há fiscalização, já a cidade não conta com guarda municipal. “Os turistas são orientados a permanecerem em suas casas e evitar frequentar as praias”, disse a administração.

Na manhã desta quinta-feira a prefeitura realizou uma blitz sanitária na rodovia dos Tamoios, na chegada ao município. Os motoristas foram parados pela Polícia Rodoviária e abordados por profissionais da área da saúde, que realizaram a medição da temperatura dos ocupantes dos veículos e aplicaram um questionário onde foram questionados sobre o motivo da viagem, a cidade de origem e se algum membro da família possui algum sintoma relacionado à Covid-19.

Até o fechamento desta reportagem, nenhum turista havia apresentado sintomas ou febre. Até a última quarta-feira (10), o litoral norte registrava 800 casos confirmados da doença, com 22 mortes.

Com as praias movimentadas, muitos turistas não puderam frequentar restaurantes e se hospedar em hotéis e pousadas na região, por causa das medidas restritivas decretadas pelas prefeituras.

Em Ubatuba, a quantidade de turistas na cidade é creditada pelo Ubatuba Convention & Visitors Bureau aos sites de locações de casas para temporada.

"Enquanto o empresariado legalizado vem cumprindo a quarentena à risca, muitos moradores vêm faturando com a locação de casas, e, consequentemente, atraindo turistas em plena pandemia", afirmou o presidente da entidade, Hugo Gallo.

Segundo ele, os associados da entidade vêm aguardando que os índices permitam uma maior flexibilização para retornarem às atividades. "Mas eles terão que cumprir protocolos estabelecidos pelo Convention para trabalharem de forma segura".

Ao contrário das demais cidades do litoral norte, Ilhabela não registrou turistas na praia, segundo a secretária de Turismo, Bianca Colepicolo.

O arquipélago restringe há dois meses a entrada de turistas e veranistas pelas balsas, principal meio de acesso ao arquipélago.

Segundo ela, no primeiro dia de junho, a cidade retomou as atividades econômicas. "Nesta primeira fase, foram abertos estabelecimentos comerciais que seguem regras de distanciamento e oferecem álcool gel na entrada. Restaurantes e lanchonetes continuam atuando por delivery e o uso de máscaras segue obrigatório em todo o município, inclusive no transporte público".