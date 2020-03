O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo anunciou, na noite desta terça-feira (24), que, temporariamente, apenas 55% da frota de ônibus será mantida em São Paulo.

A medida foi tomada uma vez que o número de passageiros nos transportes públicos foram reduzidos em cerca de 70%,já que durante a pandemia do coronavírus é recomendado à população que evite sair de casa. A SPTrans acredita que conseguirá, assim, garantir segurança a operação do transporte.

A nota também informa que, como as aulas na cidade foram suspensas, a SPTrans também suspendeu as cotas do Bilhete Único do Estudante, desde segunda-feira (23).