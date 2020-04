Aparecida celebra Paixão de Cristo sem a presença de fiéis

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santuário Nacional de Aparecida (180 km de SP) realizou pela primeira vez em sua história as celebrações da Sexta-feira Santa sem a presença de fiéis.

Por conta do coronavírus, os bancos do templo foram retirados e as celebrações estão sendo transmitidas pela televisão e internet.

Na Páscoa, o Santuário chega a receber cerca de 250 mil fiéis, mas dessa vez não haverá público. O principal evento do dia, a celebração da Paixão do Senhor, às 15 horas, foi acompanhado por mais de 280 mil pessoas pelo Facebook.

O estudante Nicolas Andrade, 18 anos, de Surubim (Pernambuco) foi uma delas. "Foi uma forma de diminuir o vazio que estamos sentido por não podermos abraçar uns aos outros nesta data. Sabemos que é melhor seguimos a quarentena e, por isso, é importante termos acesso via internet a essa celebração tão importante para nós católicos.

Segundo a assessoria de imprensa da Basílica, não houve alteração nas atividades litúrgicas da Semana Santa, mas a Via-Sacra no Morro do Cruzeiro e a Procissão do Senhor Morto, foram suspensas para evitar aglomerações.

O Santuário Nacional permanece aberto à visitação, embora o número de pessoas circulando por dia na Basílica de Nossa Senhora Aparecida seja muito pequeno. As portas do templo são fechadas nos horários de missa. As celebrações estão tendo transmissão simultânea no Youtube, Facebook e TV Aparecida.