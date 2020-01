Ao menos duas pessoas são baleadas na região da avenida Paulista após Réveillon

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos duas pessoas foram baleadas na madrugada deste 1º de janeiro nas proximidades da avenida Paulista após a festa de Réveillon.A avenida símbolo da cidade de São Paulo sediou a virada do ano com shows de artistas como Lulu Santos e Anavitória.Segundo a Polícia Militar, a primeira vítima dos ataques é uma mulher. Ela foi atingida por disparos de arma de fogo na esquina das ruas Peixoto Gomide e Frei Caneca (centro) por volta das 4h30.O tiro acertou o quadril dela. Socorrida, foi levada numa ambulância para o Pronto-Socorro da Santa Casa de Misericórdia.A reportagem não conseguiu confirmar o estado de saúde da vítima porque seu nome não foi divulgado pela polícia. A vítima estava acompanhada de amigos, que disseram à polícia que participaram da festa da virada do ano na Paulista antes dos disparos.Para a Polícia Militar, a vítima foi baleada por dois homens que estavam num carro Astra prata. Eles fugiram do local e ainda não foram localizados.Outra vítima que saiu ferida após o Réveillon foi um homem, que também não teve o nome e nem a idade divulgados. A polícia informou que o rapaz foi atacado por volta das 5h na esquina das ruas Barbosa Rodrigues e Peixoto Gomide (centro).O médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que prestou socorro ao homem não soube precisar se o ferimento foi provocado por tiro ou faca. Ele foi levado em estado grave para o Hospital das Clínicas.O suspeito de ter cometido o crime também não foi localizado. Os dois casos serão investigados pela Polícia Civil.Até as 11h, a Polícia Militar paulista não havia disponibilizado balanço das ocorrências de crimes registrados na avenida Paulista durante o Réveillon.Na manhã desta quinta-feira, equipes de limpeza da prefeitura continuavam trabalhando para recolher o lixo acumulado na avenida. Primeiro balanço apontou que foram recolhidos 66,5 toneladas de resíduos no local.VIRADA NA PAULISTAO show do músico Lulu Santos foi um dos mais aguardados na tradicional festa de Ano-Novo da avenida Paulista. O astro do pop nacional levou à multidão clássicos de seu repertório.No palco, Lulu liderou uma coreografia que pedia dois passos para a esquerda, quatro no meio e dois para a direita. Ele pediu para todo o público que lotava a avenida dançar junto e, dessa forma, bater um recorde no Guinness Book."Eu tenho essa pretensão de, quem sabe, a gente entrar no Guinness com a maior quantidade de gente dançando uma coreografia", disse.Além de Lulu, a festa teve como atrações os artistas Bimbo e Jhonas, Anavitória, DJ Leandro Pardi, Marcos e Belutti, o grupo Chiclete com Banana e a escola de samba Rosas de Ouro, que encerrou a noite.