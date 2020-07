Anvisa aprova teste da vacina contra o coronavírus da Pfizer no Brasil

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional e Vigilância Sanitária) deu aval a mais um teste para vacina contra a Covid-19 no Brasil.

A aprovação, publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta terça (21), vale para as vacinas BNT162b1 e BNT162b2, em desenvolvimento pela Pfizer em conjunto com a BioNTech.

Com a nova autorização, já são três os estudos clínicos de vacina com aval para serem conduzidos no país. As outras duas imunizações testadas aqui são a desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca e a do laboratório chinês Sinovac.

Os testes devem ser feitos com inclusão de cerca de 29 mil voluntários -destes, 5.000 serão do Brasil, distribuídos em São Paulo e na Bahia.

Segundo a Anvisa, as vacinas em estudo são baseadas em RNA, que codifica um antígeno específico do novo coronavírus. O RNA é traduzido pelo organismo humano em proteínas que tentarão induzir uma resposta imunológica.

O Brasil deve participar do terceiro estágio de estudos, que na prática corresponde às fases 2 e 3 de estudos clínicos, quando são avaliados mais dados de qualidade e eficácia.

A decisão pelo aval a mais um estudo clínico de vacina contra a Covid havia sido adiantada pela Folha de S.Paulo nesta segunda (20). Um outro pedido de autorização ainda está sob análise.