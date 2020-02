Antes da Champions, jogadores do Barcelona serão examinados na Itália por surto do coronavírus

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os jogadores do Barcelona serão examinados assim que desembarcarem em Nápoles, na Itália, nesta segunda-feira (24), um dia antes do confronto com o time local pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.A medida protetiva tem sido adotada pelo ministério da Saúde italiano devida ao surto de coronavírus que acometeu o norte da país.De acordo com o protocolo estabelecido pelas autoridades, qualquer passageiro que desembarcar em solo italiano nos próximos dias será submetido ao exame. O turista que apresentar um quadro febril ou qualquer outro sintoma ligado ao vírus deverá ser imediatamente encaminhado a um hospital local.Quatro jogos da Série A do Campeonato Italiano já foram suspensos neste fim de semana e uma partida de rúgbi feminino internacional foi adiada. Localizada no sul da Itália, Nápoles ainda não registrou nenhum caso de coronavírus.O chefe do Comitê Olímpico Italiano (CONI), Giovanni Malago, disse que será difícil encontrar novas datas para partidas adiadas, mas esse problema se torna secundário frente a um caso de saúde pública. "A saúde dos atletas e de todos os cidadãos vêm em primeiro lugar", declarou.As partidas que sofreram cancelamento foram Inter de Milão x Sampdoria, Atalanta x Sassuolo, Verona x Cagliari e Torino x Parma. Neste domingo (23), as autoridades italianas confirmaram mais de 150 casos do novo coronavírus (Covid-19), e colocaram 54 mil pessoas de 11 municípios diferentes em quarentena.A Itália foi o primeiro país a registrar vítimas do novo vírus chinês na Europa: um homem e uma mulher morreram no sábado (22). Já neste domingo (23), foi identificada a terceira morte causada pelo coronavírus no país. Esse é o pior índice registrado em todo o continente.Milão faz parte da região afetada pelo vírus, e o jogo de volta da Internazionale contra o Ludogorets Razgrad pela Liga dos Campeões na próxima quinta-feira (27) corre risco de não ser realizado ou ser disputado com os portões fechados.O jogo de ida do Barça contra o Napoli acontecerá na terça-feira (25) e até o momento, não tem indícios de que pode ser cancelado ou disputado sem torcedores. O time espanhol vem de uma vitória de 5 a 0 sobre o Eibar, com quatro gols de Lionel Messi.